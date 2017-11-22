世界盃亞洲區資格賽》紐利寶刀未老 實力「澳」視亞洲

澳洲老將紐利坐鎮，成為亞洲列強的頭號勁敵。（取自FIBA臉書官網）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際籃總（FIBA）今年宣布將大洋洲併入亞洲區，共同角逐世界盃和奧運預選賽，大洋洲霸主澳洲隊成為亞洲列強的頭號勁敵，今年8月的亞洲盃用每戰至少勝超過20分的宰制力奪冠；本次來台參賽陣容雖少了3年NBA資歷的213公分長人安德森，但陣中仍擁有曾被火箭在第二輪選中的老將紐利坐鎮，實力堅強。

32歲的紐利是澳洲隊的精神領袖，亞洲盃對台灣僅替補出戰20分鐘小試身手，就送出9次助攻，在亞洲盃冠軍戰對伊朗則攻下全場最高的18分，成為澳洲隊奪冠功臣，本次世界盃資格賽再披國家隊戰袍，紐利表示，「每次穿上綠金色球衣，內心都很激動，我彷彿能聽見家鄉體育館的歡呼聲。」

身高199公分的紐利，主打小前鋒的位置，能切擅投，又有不錯的傳球視野，無論是劉錚或周伯勳與其對位，身材都居於劣勢，FIBA昨也撰文分析指出，紐利多元的打法，能活絡澳洲隊的攻勢，將帶給同組台灣和日本很大的威脅。

澳洲隊昨已抵台，本次陣容由國內職籃的明星球員組成，其中有10名選手在聯盟得分榜高居前15，攻擊火力強大，另外，澳洲隊前鋒克里克，亞洲盃出戰台灣僅上陣22分鐘，就高效率轟下全場最高22分，效率值高達26，是台灣必須嚴防的對象。