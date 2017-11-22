協會「直選」 足協開第一槍？

足協將在今日召開理監事會議，足協秘書長陳威任表示，會議將整合多方意見。（資料照，記者粘藐云攝）

今理監事會議 各方人馬展開部署

〔記者林岳甫／台北報導〕足球協會今日上午11點召開理監事會議，外傳他們欲引用「國民體育法」第42條特殊規定，還原與國際足總（FIFA）密件討論過程，按照舊章程處理改選一事，由「團體會員」選出新任足協理事長，違背體育署改革方向，也有一說將開放民眾參與，成為首個開放直選的單項協會，各方人馬已展開部署，今天足協理監事會動見觀瞻。

我國足協現今章程是5年前，經FIFA派人來台協助解決內部派系鬥爭而制定，現任理事長林湧成（原名林振義）在2013年底靠著「團體會員」支持當選。不管足協是挾洋自重，還是依據新版國體法精神，開放民眾參與協會，足協都必須擬定新的組織章程重新改選，理監事會召開前已瀰漫煙硝味。足協秘書長陳威任表示，此次會議僅是整合多方意見，後續才會決定協會未來走向。

體育署長林德福日前喊出「改革一次到位」口號，號召單項協會理事長採會員直選，重拾民眾對協會的認同與支持，足協若執意採團體會員選理事長，與體育署改革方向背道而馳。不過，陳威任強調，當年的時空背景確實採用團體會員選出理事長較合宜，但他們現在贊成體育改革，只是以何種方式進行改選，仍需進行商議。

傳言改選可能照舊制

也可能成首個直選協會

對於外傳今日理監事會將決定採團體會員選出理事長，陳威任表示，協會將提出國體法修法內容、體育署給予的組織章程範本及近來與FIFA的信件內容，並彙整出席理監事的討論與建議，不會在今日決定以「個人」或「團體」選出新任理事長。

此外，體育署今將公佈本週民眾加入協會的會員人數，足協上週人數達4018人與羽球協會並列最多，據了解本週可望逾5000名入會，陳威任認為，會員激增並非壞事，代表民眾對國內足球有十足熱情；林德福則希望越多人參與協會越好，若協會內40％以上中間選民，這些人能成為左右勝負的關鍵，並扮演改革的中堅力量，且會員基數夠大，想操縱會員的難度就更大，即沒有所謂的人頭問題。