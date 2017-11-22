紀政挺體改 「不要三分鐘熱度」

紀政希望大家對於體育改革能持續關心。（記者卓佳萍攝）

（紀政 「飛躍羚羊」 體發會委員）

我記得體發會召集人張景森政務委員，他提出改革目標，其中包含國體法財務透明化等，為了要達成這些目標，如果說需要理事長直選的話，我個人並不反對，這反應社會大眾需求，讓更多人參與，不是更好嗎？但一定要是真正支持。

但我也發現，台灣的社會現象，常常對爭議話題都只有幾分鐘熱度，希望大家對於體育改革能持續關心，長期的付出行動，我支持體改。

（記者卓佳萍）

趙士強鼓吹 球迷加入棒協

（趙士強 微笑的喬治 體發會委員）

若要選擇理事長直選，可以順從民意。但我覺得大多數協會理事長都是出錢、出力都很優秀，如果選手有覺得沒被照顧到的地方，未來確實有改革的需要，但需要被改革的協會畢竟少數。聽說現在棒協申請入會人數被超越了，我覺得台灣民眾應該還是很關心棒球，鼓勵大家來參與。

（記者卓佳萍）

林怡君建議 加入地方協會

（林怡君 4屆奧運射擊國手）

我認為體改是好的，所以我支持，畢竟時代一直進步，協會當然需要創新，像是內部人才、想法都需要改變，但我認為問題不在於理事長誰當，而是該如何提升幹部素質才是重點，並讓選手能安心出國比賽。開放民眾報名參加協會，我也有報名加入，但我建議個人會員能同時參加各地方協會，並把入會費等資金挹注地方，也能有效提升基層實力。

（記者林岳甫）