大谷適用入札舊制 耶誕前確定新東家

日職「投打二刀流」前進大聯盟，大谷翔平可望在台灣時間12月2日提出申請。（資料照，路透）

上限2千萬美元 21天內交涉合約

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟、球員工會和日本職棒昨天就新版入札制度達成協議，並同意日本火腿隊大谷翔平以特案處理，大谷可望在台灣時間12月2日提出申請，並在耶誕節假期前確定落腳何處。

雖然新版入札制度修改了入札金的相關規定，但大谷將適用舊版入札金上限2000萬美元，如果最高金額不止一隊，都可以在21天之內和大谷交涉合約。

可望12月2日提出申請

投打二刀流的大谷被視為日本最出色的球員，幾乎每一支大聯盟球隊都對他有興趣，他的直球可以達到100英里（160.9公里），滑球也被認為有大聯盟的最佳水準，在他最近一個完整球季的2016年，大谷防禦率1.86，投140局飆出174次三振，而在打擊方面有打擊率0.322、上壘率0.416、長打率0.588和全壘打22支的表現，之前已經有大聯盟球隊表示，如果大谷加盟，將可繼續投打二刀流。

雖然大谷因為右腳踝傷勢，錯過今年的世界棒球經典賽和日職上半球季，不過，他已經在球季後開刀，可望在大聯盟春訓開始之前就恢復到百分之百的狀況。

大谷昨天參加日本火腿隊的地區交流活動，前往北海道的月形町拜會，並和町內的小學生傳接球，以及回答小朋友的提問。不過，對於昨天大聯盟通過新版入札制度，大谷則不願回答媒體的相關問題，他表示：「今天是我拜訪月形町的日子，不是回答這個問題的日子。」

透過入札制度旅美日本球星