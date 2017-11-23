日職5年磨雙刀 大谷「美」夢更踏實

大谷翔平（右）與前田健太（左）於賽前交談。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／台北報導〕大谷翔平原本高中畢業就要挑戰大聯盟，但經過日本火腿在選秀會上強行第1指名並極力慰留，才留在日本，延後5年終於可望在明年一圓「美」夢。

大谷因為以西武菊池雄星為偶像，高中選擇就讀菊池的母校花卷東高校，入學時大谷立下3個目標，分別是贏得日本一、投出破日本紀錄的163公里球速、獲得超越菊池的日職選秀會8隊第1指名。前兩個目標大谷都已達成，但第3個目標永遠無法達成，卻是「非戰之戰」。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

2012年9月大谷以日本隊王牌投手兼第4棒的身分參加世界青棒賽，比賽結束後他要前往美國或留在日本打職棒成為焦點。大谷最初表示美、日的機會各半，之後經過和道奇、遊騎兵、紅襪面談，10月21日他表態將赴美國。

就是要選大谷 火腿拿數據服人

由於大谷已表態挑戰大聯盟，選秀會上各球團為了不要浪費指名權，都放棄挑選大谷，只有日本火腿鐵了心以第1指名選擇大谷，日本火腿監督栗山英樹會後並表示：「大谷君真的很抱歉，但我們還是要選你。」

日本火腿和大谷進行入團交涉時提出多達30頁的評估報告，以高中畢業後前往美國的眾多韓國選手為例，指出成功的例子並不多，反而在日職歷練後再轉戰大聯盟更容易成功，同時提出投球和打擊的培育計畫，終於獲得大谷同意加盟，繼承了達比修有轉戰大聯盟後留下來的11號球衣。

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