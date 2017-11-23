挑戰東奧半喜半憂 台灣隊何處覓強投?

2019年的東京奧運資格賽，陳偉殷（見圖）、曾仁和、胡智為等旅美強投若無法為國效力，屆時中職投手就必需挺身而出。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕亞冠賽剛落幕，中職優質先發投手難覓，展望2019年東京奧運資格賽，包括亞錦賽、12強賽，陳偉殷、曾仁和、胡智為等旅美強投若無法為國效力，屆時中職投手挺身而出，責無旁貸。

2019年亞錦賽、12強賽先發可能仍得靠陳冠宇（見圖）等「旅日幫」和中職投手。（資料照）

徵召旅外若不順

得靠土投

近兩屆經典賽和前年12強賽，合計13場先發僅倪福德為中職投手，其他皆為業餘和旅外投手，小聯盟2A層級以上，包括陳偉殷、曾仁和、胡智為、王維中都婉拒效力，旅日陳冠宇和郭俊麟成先發主力；若現狀不變，2019年亞錦賽、12強賽先發仍得靠「旅日幫」和中職投手。

2019亞錦賽、12強賽 恐需「旅日幫」助陣

2013年中職例行賽土投先發313場拿下115勝，力壓洋投先發167場奪65勝，今年土投先發僅196場拿下46勝，洋投包辦284場先發豪取112勝，中職靠洋投打天下局勢顯著；近兩年中職單季10勝級土投掛零，28年歷史首見。

葉君璋看好後起之秀

富邦悍將總教練葉君璋持樂觀看法，他認為，林政賢、林樺慶、黃亦志和陳明軒都是素質不錯的先發投手，他們缺的是大賽經驗，亞冠賽林政賢就投得不錯，只要好好培養，未來國際賽將是可用之兵。

中職投手若把握國際賽揚威，一戰成名，必將帶動基層後輩跟進，形成良性循環，新人輩出，但現狀又是如何？南英青棒教練陳献榮表示，中職各隊靠洋投贏球，先發土投沒有舞台磨練，即使有機會，一旦被打就沒自信，愈投愈膽怯，命運就是被移到中繼。

花蓮三民青少棒教練張志強認為，國內三級棒球不乏優質投手，但高中畢業就出國打球，中職須提供誘因並打造更好的環境留住這些好手，同時二軍養成系統須更完善。

中平少棒教練李國強說，以前投手資質雖沒那麼好，但態度和自我要求高，比賽就不會怯場，現在投手資訊接收多了，自我要求卻相對不足，同時國內基層棒球應像日、韓有同一套系統且訓練紮實，才能訓練出更多好投手，並降低受傷機率。

大谷翔平留在日職磨了5年，投出成績和身價，現在大聯盟球隊搶著要，中職年輕投手當思有為者亦若是，這兩年先加倍苦練拚成績，2年後奧運資格賽捨我其誰，扛下重任，就有一鳴驚人、名揚四海的機會。