怕輸給主場優勢 「澳客」戰前特訓

澳洲男籃積極操練，備戰明晚世界盃亞洲區資格賽對台灣之戰。（記者陳志曲攝）

少NBA球星助陣

對台不敢大意

〔記者林岳甫／台北報導〕為備戰明晚7點世界盃亞洲區資格賽與台灣隊之戰，澳洲男籃前天提前抵台並積極操練，總教練萊曼尼斯表示，台灣隊擁有主場優勢及「新台灣人」Q.戴維斯回歸，整體實力較亞洲盃有所提升，他們不敢大意。

澳洲今年併入亞洲，8月亞洲盃初試啼聲即稱王，在小組賽更以40分之差大勝台灣，萊曼尼斯仍認為，澳洲是支剛進入亞洲籃壇的隊伍，對亞洲的快速球風及球隊都很陌生，而台灣確實是支實力不錯的隊伍，加上他們又是客場出賽，得小心為上。

澳洲雖擁有七六人B.西蒙斯、公鹿戴拉夫多瓦、小牛柏格特、馬刺米爾斯等NBA球星，但NBA並沒有為了世界盃資格賽停賽，因此他們此次清一色都來自NBL澳洲聯賽，且僅3人逾30歲。

萊曼尼斯說：「我們這次沒有NBA球員幫忙，但我相信經過世界盃資格賽歷練，這批年輕球員能汲取更多經驗，有助於快速成長。」

台灣隊12人名單

官網提前曝光

澳洲10月就揭曉12人名單，台灣隊總教練周俊三口風仍緊，原訂今日才要公布名單，但國際籃球總會（FIBA）官網已提前將12人名單公諸於世。

台灣隊有7人打過亞洲盃，Q.戴維斯、蔡文誠都是傷癒歸隊，而台北世大運表現亮眼的李愷諺、陳冠全及效力達欣的黃鎮是首次進入國家隊一軍，值得一提的是，黃鎮背號選擇「野獸」林志傑過去在國家隊所穿的27號。