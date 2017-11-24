威特斯連飆三分 熱火毀「綠色奇蹟」

熱火隊威特斯（舉手者）在塞爾提克末節追到只差一分時，連飆2記三分球，穩住勝利。（今日美國）

無緣挑戰隊史19連勝

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「面具俠」厄文領軍的塞爾提克昨在邁阿密踢到鐵板，末節仍落後14分，隨後回敬一波13：0攻勢，眼看奇蹟就要發生，不料熱火威特斯決勝時刻連飆2個三分彈，綠衫軍反撲功虧一簣，終場以98：104落敗，16連勝遭中斷，無緣挑戰隊史最長的19連勝紀錄。

終場前3分16秒，熱火僅領先1分，威特斯連續命中2個三分球接管比賽。熱火總教練史波斯查表示，球隊表現並不穩定，這場球有驚無險拿下，是大家努力的成果，希望下一場繼續保持。

前役繳出47分的厄文，昨攻下23分，末節讀秒階段連拿8分，可惜孤掌難鳴，他說：「感覺得出來對手很專注，很想要這場勝利。」總教練史帝文斯也有同感，對方組織、訓練有素，贏得不僥倖。

塞爾提克開季吞2連敗後，開啟16連勝之旅，中間數度遭遇顛簸，但都能贏球，直到昨逆轉失敗。哈佛德表示，他以全隊為榮，每場致力於取得勝利，但這次失利了，要從中記取教訓。

塞爾提克連勝場數停在16，厄文不洩氣，表示也是時候結束了。（今日美國）

厄文：是時候結束了

過去35天以來，塞爾提克首度嘗到輸球滋味，厄文沒有洩氣，他說：「球隊仍有很多目標去追尋，連勝是一段很美好的過程，但也是時候結束了。」

史帝文斯則表示，16連勝就像夢一場，沒有太多想法，要好好放眼未來。