贏了杜蘭特 魏少第一次

雷霆魏斯布魯克（左）與勇士杜蘭特（右）場上言語激烈交鋒，雙雙吞下技術犯規。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕話題十足的「魏杜對決」昨於雷霆主場再度上演，回到奧克拉荷馬，杜蘭特一如往常受到當地球迷噓聲伺候，反倒是魏斯布魯克繳34分、10籃板、9助攻準大三元，率隊以108：91擊敗勇士，也是魏少生涯對戰杜蘭特首勝。

今年多了安東尼、P.喬治助拳，雷霆開賽取得領先，也未讓勇士有翻身機會，杜蘭特與魏少在第3節出現激烈言語交鋒，場上氣氛劍拔弩張，最後雙雙吞下技術犯規。

杜蘭特解釋，這一切只是比賽一部分，彼此是競爭者，上了場得相互較勁，他也期待之後再度碰頭；魏少則說：「每場比賽我都用同樣方式打球，在場上我沒有朋友，唯一的朋友就是籃球和我的隊友。」

「CPR連線」有效發揮，除了魏少拿下準大三元，安東尼繳22分、5籃板，P.喬治20分、11籃板雙十演出。

勇士團隊命中率41.3%，受到對方防守壓迫，出現22次失誤，4巨頭僅2人發揮，柯瑞繳24分、6助攻；杜蘭特21分、5籃板；手感冰冷的K.湯普森僅9分、D.格林只有4分。

西部另一強權馬刺，昨客場迎戰鵜鶘，團隊命中率僅39.8%，終場以90：107吞敗，鵜鶘雙塔表現亮眼，A.戴維斯繳29分、11籃板；卡森斯24分、15籃板，率隊拿下2連勝。