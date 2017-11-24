世界盃資格賽》我今主場戰澳 盡全力拚贏

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃今晚7點在台北和平籃球館迎來世界盃亞洲區資格賽歷史性首戰，對手為來勢洶洶的澳洲，即便外界都看衰，總教練周俊三強調會盡全力，也不斷灌輸球員有贏球機會，要相信自己做得到，絕不辜負滿場球迷的熱情。

台灣隊昨晚至和平館適應場地，積極演練進攻、防守等戰術。周俊三認為，對澳洲絕對不能輕忽防守及鞏固籃板的重要性，得打出最有效率的進攻模式。

戴維斯歸隊 信心提升

台灣在8月亞洲盃預賽慘輸澳洲40分，此次不僅首度擁有主場優勢，且亞洲盃因傷缺陣的「新台灣人」Q.戴維斯也揮別椎間盤突出傷勢，將鎮守最後一道防線，對我是一大利多。周俊三透露，戴維斯狀況比預期好很多，雖然和6月東亞資格賽階段有落差，有他在，對團隊防守仍有幫助。

2013年歸化台灣的戴維斯近年替台灣立下不少功勞，這回滿心期待要與澳洲交手，他表示：「這是我傷癒歸隊首戰，我並未看上次對澳洲的比賽，那時禁區缺少高個子確實影響隊友的信心，這次我回到球隊，相信能提升大家的自信，在主場打出不同的內容。」

澳洲不僅是亞洲盃冠軍，世界排名更高居第9，排名勝過全數亞洲隊伍。他們昨晚7點準時進入和平館練球，僅開放熱身時段給媒體拍照，隨即關門訓練。

紐利被欽點 不可輕忽

澳洲32歲好手紐利被FIBA官網欽點能主宰戰局，是台灣不可不防的對象之一，他表示：「籃球並非個人運動，隊友們也都很出色，希望藉由資格賽階段將經驗傳承給年輕球員。」