理光盃》風中抓8鳥 盧曉晴搶頭彩

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴昨在日本LPGA理光盃女子日巡錦標賽第1回合，在強風中打下8個博蒂、4個柏忌，以68桿領先，有機會繼2014年後再次贏得封關戰。

但盧曉晴說：「還有3個回合要打，現在談冠軍言之過早，聽說第2回合的風勢也很強，特別在這裡的果嶺上有2種草種，比較困難一點，推桿要很扎實才行。」

這場日巡賽封關戰只有今年拿過冠軍和獎金排名前25的選手才有資格出賽，共30人競逐，台灣只有盧曉晴出賽。

盧曉晴和上田桃子同組出發，2人認識多年，一路打來談談笑笑，沒什麼壓力。前8洞盧曉晴有些起伏，賺了2隻小鳥，也吞了3個柏忌，但她心情調適得很快，過9洞前後連續抓回3隻小鳥，雖在第14洞又吞柏忌，馬上又連續打下3個博蒂。

盧曉晴說：「風很大，不過我判斷得還可以，這種情況選桿要特別慎重。決定好了就不再猶豫，維持專注度最重要。」

日本女將穴井詩和笠律子以69桿並列第2。南韓申智愛、金荷娜和泰國莎塔雅以70桿並列第4。

年度獎金可望破1億日圓

盧曉晴今年已拿到3場冠軍，累計獎金9935萬日圓（約2707萬台幣），在年度獎金榜上排名第5，有機會第3度突破1億日圓大關。

鈴木愛以71桿完賽，這場她只要單獨第6名或更好，就能登上年度賞金后座。