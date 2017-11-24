從承租到經營 中信可望洲際作主

中信球團明年可望正式進駐洲際球場，4隊都有自己認養、經營的主場，是史上首次。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟2015年認養台中洲際球場後，實際上是每年租用場地，但據了解，中信球團明年開季前有望主導經營，正式進駐洲際，在此安排主場賽事有機會衝破40場、上看50場，可望締造史上首次4隊都有自己認養、經營的主場，將是球迷之福。

2015年元月春訓前，中信宣布認養洲際球場為第1個主場，不過，經營、管理其實都由台灣人壽旗下的午資開發負責，直到今年，中信仍以逾1000萬元租借場地。

明年開季前拍板？

據了解，中信正與午資開發、台中市政府洽談進一步合作，爭取洲際營運權，要打造真正的主場，很有機會在明年開季前定案。自2015年至今，中信每年實際在洲際進行的主場比賽依序為24、29、36場，一旦確定明年全面進駐洲際，主場場次可望再攀新高。

對於經營主場，球團也已悄悄展開準備，軟、硬體設施都有計畫再升級，部分行政人員12月中旬將赴美參與大聯盟冬季會議，觀摩大聯盟場館建置、設施規劃等資訊也是目的之一，作為未來營運參考。

此外，富邦悍將明年起認養新莊球場長達10年，60場主場比賽都在新莊，加上桃猿延續60場主場全排桃園，新球季將有一半賽季在北部廝殺。

中職4隊都「養家」 史上首見

至於長期以台南為「家」的統一獅，本季在台南、高雄各排25場、12場主場賽事，領隊蘇泰安表示，這兩地明年主場場次都會再增加，「還有來自其他球場的邀請，我們會在了解各地需求後通盤規劃。」

中職從未出現所有球隊都認養且經營主場的盛況，只要中信球團能拿下洲際球場經營權，將寫下空前紀錄。