冬盟》側投下勾分不清 黃子鵬：這就是我

冬盟明開打，黃子鵬擔任中職聯隊首場先發投手。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕亞洲冬季棒球聯盟明開打，中職聯隊排出6大先發，黃子鵬打頭陣，努力成為「怪投」的他，將是進職棒後首場先發；總教練林振賢也希望選手打出態度，「心態很重要，帶頭的有決心要贏球。」

黃子鵬本季只在二軍中繼1場，但他從高中、大學到業餘都是先發，先前與悍將練習賽也有登板，「秋訓練習量足夠，可投正常的量，主要是看臨場表現，教練給我任務就盡力達成。」

側投的黃子鵬頗受看好，他想當不一樣的「怪投」，「像別人會覺得我到底是側投還是下勾，分不清楚，這就是我的投法，教練也建議我善用不同出手點，多做變化，打者較難掌握。」

亞冠賽韓國隊側投林起映讓台灣打者吃苦頭，台灣隊教頭洪一中認為他和黃子鵬相像，黃子鵬也笑說：「像看到自己兄弟的感覺，型態跟我有點類似，就研究他怎麼對付打者，尤其是解決左打。」

黃子鵬將由廖健富蹲捕，後天是洪心騏搭配陳重羽，先發輪值還包括江辰晏、洪聖欽、蔡齊哲、陳仕朋；王鴻程、朱俊祥擔任終結者。

過去4屆，中職聯隊成績不理想，林振賢說，今年參賽者都是各隊極力栽培的好手，不若往年充人數，「冬盟獲得很多贊助，不好好打的話，明年如果又停辦，少了這麼好的機會就很可惜，日本都派3隊來打了。」