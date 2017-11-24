林維恩1天投209球 龜山教頭坦承疏忽

林維恩前天單日2戰投209球，龜山國小總教練坦承因專注於比賽，疏忽投手投球數。（記者魏瑾筠攝）

〔記者魏瑾筠、黃照敦／桃園—台北連線報導〕龜山國小投手林維恩前天在重光盃少棒賽，單日投了209球，引發外界關注。總教練李政達昨坦承因專注於比賽，疏忽投手投球數，願意承擔一切責任，並解釋會這麼做是為了不讓選手失去信心，「絕對不是為了奪冠操選手！」

為不讓選手喪失信心

林維恩在早上9點的四強賽投2局用57球，下午4點冠軍戰完投6局耗152球，雖然符合大會規定，但也引發少棒選手投球數過多，身體能否負荷的爭議。

林維恩冠軍戰只被敲3安打，6次保送、13K僅失2分，率隊6：2擊敗桃園中平奪冠，獲選大會最有價值球員。

李政達說，依賽前規劃，八強賽每名投手投1局、四強賽及冠軍賽每名投手投2局，林維恩冠軍賽投了2局仍未下場，是考量他前2 局因控球不當，導致大量保送，為免將他換下場會讓他喪失信心，才讓他續投，未能在場邊記錄投球數是教練疏失，日後會更加注意。

李總說，該場比賽僅限制投球局數最多6局，未限制投球數，加上每次攻守交換也都有詢問林維恩的手臂、肩膀有無痠痛，他都說沒問題，才讓他續投。

林維恩︰請大家放心

李政達表示，按常理投手若狀況不佳，加上又是冠軍賽，肯定會撤換，但教練團看得出林維恩有潛力，有實力可成為最強投手，希望再多給他機會，在比賽中重拾信心。

林維恩也表示，當時因為專注比賽，沒有注意到自己投了多少球，自己身體狀況很好，並沒有任何不適，能奪冠感謝教練及隊友的鼓勵，「感謝網友的關心，也請大家放心，我真的很好。」

林維恩的母親當天也在現場，她表示網友非當事人，不能僅憑自己想法，就認為教練不對，她覺得教練作法沒有不妥，謝謝教練給小孩信心，也會繼續支持兒子打球。

北市棒協擬修改規定

承辦重光盃的台北市棒協理事長陳炳甫昨表示，比賽設定投手投球「局數」是這幾年才改的，因為順應不少教練多次反映擔心球員沒投幾局就會被換下，「我們是尊重教練的調度，會以保護、珍惜球員為考量，冠軍賽我也在場，投手投完3局就用了90多球，我當時就想教練應該會換投了。老實說，最後完投用150多球確實太多了，明年我們將考慮改回限制投手單場用球數。」