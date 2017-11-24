小六生1天投209球 高中教練︰一定會造成傷害

玉里高中教練蕭良吉（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕龜山少棒林維恩前天在重光盃少棒賽單日投了209球，當時透過轉播看比賽的興大附農教練李明益和玉里高中教練蕭良吉都表示，這對小投手一定會造成傷害，應該儘量避免。

全國棒協所主辦的少棒賽都有投球數限制，以今年的U12世界盃選拔賽為例，投手不可1天內連投2場，單場最多投85球，投到66球需休4天、51球以上休3天、36球以上休2天、21球以上休1天，這是比照U12世界盃的規定，但台北市棒協承辦的重光盃只規定單場最多投6局，以致出現林維恩1天連投2場、而且用球數破表的情形。

蕭良吉表示，左投的林維恩資質優異，投球動作協調性非常好，但是這樣用他，不但可能造成長遠的傷害，事實上當天的投球也受影響，看得出來他投得很急，以致頻頻出現四壞球，6局就投超過150球，短時間內投這麼多球，這比9局投150球還要傷。

李明益表示，青棒投手身體發育接近完成，訓練量也比較足夠，都還不一定可以單場投150球、單日投200球，更何況是身體剛開始發育、訓練量不足的少棒投手，這樣操會「害死囝仔栽」。

除了林維恩的投球量引發關注，重光盃冠軍戰在雨中進行，場地狀況相當惡劣，李明益和蕭良吉都認為容易造成球員受傷，不應該硬要比賽，像重光盃這種邀請賽性質的比賽，如果天候不佳，可以兩隊並列冠軍，以球員的健康為優先。