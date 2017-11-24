黑豹旗》徐世凱再見安 興大附農晉4

興大附農徐世凱。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕黑豹旗青棒賽八強戰昨開打，興大附農徐世凱在9局下2出局後擊出再見安打，助隊以2：1力克玉里高中；高苑工商范柏絜先發7局無失分，只被擊出1支安打，李冠賢演出猛打賞，終場以5：2擊敗麥寮高中。

范柏絜（記者陳志曲攝）

李冠賢（記者陳志曲攝）

興大附農徐世凱在9局下擊出再見安打，隊友圍在一起慶祝勝利。 （記者陳志曲攝）

玉里高中先發投手莊陳仲敖9局下一上場就投出四壞球，興大附農雖然觸擊失敗，跑者在二壘出局，仍再度短打推進，徐世凱面對第1球、也是莊陳仲敖全場第130球，打成右外野平飛安打終結比賽。

徐世凱和林崑泰都2安打、1打點，成為興大附農贏球的功臣，林亦丞後援4局無失分拿下勝投，只被擊出1支安打。

徐世凱生涯第1次在全國性大賽擊出再見安打，他表示，第6局在一、二壘有人時上場打擊，沒有把握住機會非常難過。第9局上場前教練李明益告訴他要相信自己，第1球看到喜歡的球就積極攻擊，很高興沒有讓教練失望。

高苑范柏絜7局無失分

范柏絜一開賽連續解決14名打者，直到第5局2出局後才被黃家德打出唯一安打，第7局投出唯一四壞球，沒有讓麥寮上過得點圈。

李冠賢猛打

擊退麥寮

高苑工商李冠賢第1局就打出先馳得點的2分打點安打，全場4打數3安打，林逸達擊出二、三壘安打各1支，兩次都得分，高偉強2安打、1打點。

麥寮9局下終於有攻勢，1出局後張智林、邱智宇和李永衽連續安打攻佔滿壘，高苑換上第3任投手張景淯，投出四壞球和觸身球讓麥寮擠回2分，最後在滿球數後投出再見三振，驚險守住勝利。