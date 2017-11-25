土投問路》石井一久：投打若長久不均衡 國際賽吃虧

日本退役投手石井一久。（取自推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕亞冠賽台灣本土投手質與量不足的問題浮現，退役日本強投石井一久擔任亞冠賽球評，日前他接受日媒《Sponichi Annex》採訪，對台灣「超打高投低」的問題感到憂心。

數字會說話，2010年中職本土投手防禦率3.56、打擊率2成62，4名土投奪兩位數勝投，去年土投防禦率暴增至6.39、打擊率3成08，603轟是2010年產量近4倍，今年投打天秤稍平衡，土投防禦率5.46、打擊率2成88，單季不到500轟；近兩年皆無10勝級土投，中職28年歷史僅見。

石井表示，台灣好投手普遍旅外，中職先發投手以洋投為中心，土投成弱勢族群，優質左投不多，所以亞冠賽台灣打者對日本左投今永昇太才會一籌莫展；今永對台先發6局無失分，狂飆12K。

石井認為，台灣受美國球風影響很深，打者全力揮擊，實力不錯，下次今永若再對台投球，不見得能壓制打線，但他也強調，「一個職棒聯盟須有更多好投手，才能讓打者更上一層樓，投打要均衡，兩者相輔相成，就像日職這樣。」

洋聯投手優 打者也變強

以日職兩聯盟為例，石井說，洋聯投手平均素質優於央聯，所以洋聯打者揮棒豪邁，無懼速球，和強投對戰久了，打者自然變強。

石井表示，這幾年中職「打高投低」，全壘打滿天飛，比賽看似華麗，長久下來並非好事，投打應該均衡，不然到了國際賽會吃虧。

前桃猿二軍投手教練杉山賢人則說，中職投手控球缺火候，投球姿勢也不穩定，須強化核心肌群，讓身體平衡感更好，才能改善控球問題，同時不應該一味追求球速，投出有品質和尾勁的球比較重要。