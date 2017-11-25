冬盟今開打 站上去我最強！林明杰扛第4棒

今冬盟首戰，中職聯隊將由中信林明杰扛先發第4棒。（記者廖耀東攝）

守備進步 藉冬盟調打擊

〔記者郭羿婕／台中報導〕冬季聯盟今兩地開打，中職聯隊晚間6點在洲際球場出戰日職東軍，由中信捕手林明杰扛先發4棒DH，林明杰也盼發揮「站上去我最強」的信念。

總教練林振賢指出，中職聯隊今年火力平均且具速度，落差不大，沒有所謂中心打者，棒次視對手而定；不過，相對穩定在一軍的梁家榮、曾陶鎔、林明杰等人，可能會較固定上場。

由於中職聯隊明午移師桃園，今、明天陣容會錯開，林振賢說：「這兩場打線會比較不一樣，盡快進入狀況，下週二會固定些，狀況好的上。」

林振賢點名林明杰近況佳，首戰先扛主砲，林明杰說：「打幾棒都一樣秉持信念，站上去就是打擊我最強，為何要怕投手？」三度參賽的他，目標也很明確，力拚明年開季擔綱一軍主戰捕手。

林明杰今年專注加強守備，自認進步多，過往最有信心的打擊卻原地踏步，他說：「冬盟希望專心調整打擊，打出自信，守備就照秋訓客座教練的訓練去做。」

林總要求打出企圖心

去年中職聯隊只拿2勝，戰績和態度都惹議，今年林振賢要求先把企圖心打出來，「若拚戰精神夠，盡到該做的，縱使輸球，就是總教練無能，贏球則是大家的功勞。」

日職東軍由巨人二軍監督川相昌弘帶領，對於今日先發，他僅透露是此次最期待的投手，推測可能是寺島成輝或島孝明。

曾陶鎔。（記者廖耀東攝）

梁家榮。（記者廖耀東攝）