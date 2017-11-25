黑豹旗》78球K掉大理 岳政華最想三振哥哥

穀保先發投手岳政華昨繳出6.1局7K挨3安的成績，總教練讚比哥哥岳東華同期表現還要好。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕投打兼修的岳政華昨天在黑豹旗8強賽當投手，對大理高中先發6.1局飆7Ｋ、挨3安失1分，率領穀保家商以7：1晉級4強，他想追隨哥哥岳東華打職棒，「如果能三振哥哥會很爽！」

岳政華在穀保投打雙棲，高一投球以中繼為主，升高二開始扛先發，賽前教練設定80至100球，他花78球投到第7局，自認臨場狀況不錯，「球的位置都有投出來，壘上有人也不會緊張，雖然隊友沒辦法多得分，那就由我來守住。」他說。

岳政華的哥哥是中信兄弟今年選秀會第1輪指名的岳東華，兩人打棒球的歷程都是宜蘭三星國小、三星國中再到新北穀保家商。他想追隨哥哥的腳步挑戰職棒，未來再決定專職投手或野手，若選擇當投手，希望有機會跟哥哥對決，「三振他會很爽！」他說。

教練讚：表現比岳東華好

穀保總教練周宗志指出，考量岳政華還要當野手，練投時多控制在80至100球，以高二的同期表現來看，岳政華比哥哥還好，「兩兄弟身材條件差不多，但不管是打擊、速度與協調性，政華都比東華好多了。」他說。

大理先發投手林聖榮投7.1局飆8Ｋ、挨4安失3分皆非責失，他表示，這場就平常心去投，只是壞球有點多（6次保送、1次觸身球），希望再加強球速與控球，未來也想打職棒，期待能旅美挑戰更高層級。