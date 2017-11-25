全國桌球錦標賽》16歲「神童」林昀儒 男單封王

「桌球神童」林昀儒昨在全國桌球錦標賽男單決賽，摘下個人首座全國男單冠軍。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕「桌球神童」林昀儒昨在106年全國桌球錦標賽男單決賽，以4：3力退尋求衛冕的一銀名將楊恆韋，摘下個人首座全國男單冠軍，也報了去年遭逆轉的一箭之仇。年僅16歲又3個月的林昀儒，也是自1978年紀金水以15歲7個月之齡摘冠後，39年來最年輕的全國男單冠軍，提前取得明年度國手資格。

39年來 最年輕男單冠軍

世界排名101的林昀儒，8強賽克服局數1：3落後，4：3逆轉世界排名73的廖振珽。準決賽再以直落四橫掃六度奪得全國冠軍的「新手奶爸」江宏傑，連續兩年殺入決賽。

去年決賽，林昀儒在3：1領先下遭楊恆韋逆轉。今年冠軍戰，兩人再度狹路相逢，林昀儒在局數3：2領先，第6局10：5聽牌下，錯失5個賽末點，再度被逼進決勝局。決勝局林昀儒又陷入3：7落後，眼看又要歷史重演，但這回他扛住壓力，打出一波8：1強力反擊，11：8守住勝利。

林昀儒表示：「第6局在領先時太想贏了，手有點緊，決勝局一開局也受到上一局被逆轉影響，後來告訴自己，不要再去想了，放開去打，輸了就算了！」首度登基的林昀儒，沒有時間慶祝，賽後馬不停蹄從高雄趕往桃園機場，搭乘昨晚班機飛往義大利，參加明天開打的世界青少年錦標賽。

女單方面，國泰女將劉昱昕在決賽以4：2後來居上，力克尋求3連霸的學姊劉馨尹，奪下個人首座全國冠軍。