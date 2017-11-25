世界盃資格賽》戴維斯好幫手 陳冠全接班

陳冠全昨多次與Q.戴維斯搭配成功。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕當「黃金世代」長人曾文鼎、田壘及備受矚目的後衛陳盈駿都無緣征戰首階段世界盃亞洲區資格賽時，首度入選國家隊一軍的陳冠全及近年國家隊常客蔣淯安，昨都有令人眼睛為之一亮的表現。

台灣隊主控蔣淯安面對澳洲長人毫無懼色，照樣敢切、敢投。（記者卓佳萍攝）

事實上，Q.戴維斯曾透露，曾文鼎是少數與他搭配起來最有默契的台灣長人，經過對澳洲之戰後，他又找到一位新搭檔，他說：「我和陳冠全有產生良好的化學效應。」

陳冠全昨替補上陣23分20秒，繳出10分、3籃板與2助攻，多次與Q.戴維斯經由高、低位搭配，成功收下不少分數，面對老大哥說法，他謙虛表示，「因為我和Q.戴維斯已經在璞園練過很多次了，我對這場表現也沒有很滿意，相信自己還能更好。」

陳盈駿因右手掌骨裂無緣披上國家隊戰袍，主控重責又落在174公分的蔣淯安身上，這回他面對澳洲長人陣毫無懼色，照樣敢切、敢投，繳出9分、4籃板及4助攻，僅4次犯規較不理想。

蔣淯安︰不該輸那麼多

蔣淯安場上表現雖不差，但因為輸球賽後仍難掩失望之情，他坦言，「我真的覺得不該輸那麼多，團隊在第4節失誤太多了，但要感謝澳洲帶給我們一場高強度比賽，讓我們找出個人及團隊問題，對後面比賽一定有幫助。」