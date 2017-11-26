香港羽球超級賽》決賽對手難打 戴資穎今拚連霸

戴資穎今天力拚香港羽超賽2連霸。（歐新社）

3局解決南韓成池鉉

〔記者粘藐云／綜合報導〕香港羽球超級賽為戴資穎去年登上球后的起點，尋求衛冕的她，一路過關斬將闖進4強，昨碰上世界第5的南韓好手成池鉉，鏖戰52分鐘、歷經3盤交鋒，最終小戴以21：9、18：21、21：7搶下決賽門票，連2年闖進香港羽超賽冠軍戰，如今離封后僅差一步。

戴資穎賽前與成池鉉交手多達23次，取得14勝9敗的優勢，昨再度碰頭，小戴熱機較慢，開賽一度以1：4落後，扳成6平後順利超車，最後掃出一波8：0，以21：9收下第1局。

次局戰況略顯膠著，兩人數度戰成平手，戴資穎在7平後連拿2分超前，但成池鉉隨即回敬一波7：0，最後關頭小戴出現失誤，以18：21失掉第2局，賽後她坦言，由於對手身高較高，頻頻以高球攻擊，讓她打得不順。

小戴：有別的可以選嗎？

決勝局戴資穎重整旗鼓，趁著對手體力下滑，輕鬆取得大幅領先，以21：7收下該局，最終以局數2：1獲勝，精彩的表現獲得球迷喝采，也讓香港紅館成為小戴的另類主場。

另一組女單4強賽，則由里約奧運銀牌、印度好手辛度迎戰泰國一姊依瑟儂，不管是誰晉級，對戴資穎而言都是衛冕路上的一大挑戰，她笑稱：「誰贏都沒關係，因為兩個都不太好打，有別的可以選嗎？」

最終由辛度搶下決賽門票，預計在今日下午4時與戴資穎爭奪香港羽超賽后冠。