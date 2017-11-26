世界盃亞洲區資格賽／明戰狂野菲律賓 護球是關鍵

台灣隊昨備戰台菲大戰，陳冠全（右）跟周柏臣演練防守戰術。（特派記者廖聿偉攝）

輸澳後出征菲 夜訓補缺失

〔特派記者廖聿偉／菲律賓馬尼拉報導〕世界盃亞洲區資格賽首戰以38分慘敗給澳洲的台灣男籃重整旗鼓，昨搭乘上午7點的飛機前往菲律賓，備戰27日台菲大戰，球員利用飛機上和下午短暫的時間補眠，晚上立刻在當地的高中練球，修正缺失、重新出發，總教練周俊三表示，「台灣隊的成熟度和經驗還是不夠，短期賽必須用最短的時間汲取教訓，對症下藥，才能取勝。」

台灣隊前役出現多達27次失誤，遭受壓迫就輕易掉球，給予澳洲輕鬆反快攻的機會，種下敗因，菲律賓勢必也會針對我方弱點攻擊，助理教練帕克昨多次叮嚀球員，「要學會如何護球，保護好球權，才有攻擊的機會。」

失誤迅速反擊 教練盯態度

帕克對於球員的態度並不滿意，他說，「失誤後沒有看到球員想彌補的企圖心，反而變得更消極，這是對菲律賓之戰必須改進之處，就算失誤了，也要想辦法打回來，立刻反擊。」

菲律賓屬美式球風，球員兼具力量和爆發力，打法狂野奔放，台灣昨針對菲進行模擬演練，設計多套高位擋切、空手跑位等戰術，期盼能在客場旗開得勝，周俊三表示，「會持續對菲作情蒐，但最重要的還是要先解決自己的問題，在球場上保持專注力和侵略性。」

遭澳洲隊震撼教育，並沒有擊潰台灣隊的士氣，後衛李愷諺說，「又不是沒輸過，不會害怕失敗，仍保持信心，全力以赴。」禁區主力周柏臣則說，「主客場奔波身體有點疲憊，但不會影響場上表現；對上菲律賓勢必是場硬仗，但還是會依照教練指示，積極鞏固籃板，替隊友製造更多機會。」