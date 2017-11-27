日巡封關戰 盧曉晴賽史最低桿封后

盧曉晴在日本LPGA年度封關戰「理光盃女子日巡錦標賽」封后，拿下今年的第4冠。 （取自官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴昨在日本LPGA年度封關戰「理光盃女子日巡錦標賽」最後一回合打出70桿，以4回合總計274桿改寫賽史新低紀錄，贏得今年第4勝，年度獎金突破1億日圓大關。

今年第4勝 無緣賞金后

日本好手鈴木愛以累計1億4012萬日圓，成為今年「賞金女王」，在最優秀選手積分榜上也以累計500.5分，1分之差險勝南韓金荷娜，收穫豐碩。

最後一回合決戰，盧曉晴前5洞鐵桿準頭不夠，接連打Par，一度被南韓李明英追成1桿之差。但第6洞李明英吞下柏忌，盧曉晴則推進9呎博蒂推桿，取得3桿領先。第10洞盧曉晴又賺博蒂，最後以4桿之差，摘下今年日本第4勝，也是歷來第16勝；最特別的是，這是她第一次4個回合一路領先贏得勝利。

年度獎金破1億日圓

盧曉晴說：「上週被日本媒體提醒，即使這場拿冠軍也不可能攻上賞金后座，所以打得很放鬆。最後一場比賽拿到冠軍，我覺得很滿意了。」

盧曉晴獲得2500萬日圓首獎，今年總獎金1億2435萬日圓（約台幣3380萬元）排名第3，也是繼2014、15年後，第3度單季獎金突破1億日圓。

盧曉晴完美結束今年賽季，她說：「這2、3週真的狀況不好，但忍耐著、集中注意力慢慢打，磨出一個好成績，這是有進步的部分。自己在體力和肌力還需要提升，才能避免受傷。」

李明英最後以72桿完賽，總計277桿獲得第2，另一南韓好手金荷娜則以282桿名列第6。