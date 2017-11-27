盧曉晴4冠背後…是肩痛的煎熬

盧曉晴奪冠風光背後，其實還要面對運動傷害帶來的疼痛。（取自官網）

旅日女將盧曉晴昨在低溫細雨中，開心地高舉兩座獎盃，為今年日本LPGA巡迴賽畫下句點。這是她生涯第16座冠軍，也是第4度在日本女子大賽奪冠。

2017年球季，盧曉晴奪下4場冠軍，是日本LPGA今年贏最多場的球星，以超過1億2400萬日圓總獎金排名第3，為赴日8年來次高紀錄。

曾因疼痛傷害

被迫棄賽

盧曉晴在多項紀錄統計名列前茅，包括4桿洞平均只花3.9713桿，高居第一；5桿洞排第二，平均開球距離254.18碼排第四。老鷹總數7次並列第三，博蒂總數和平均每回合博蒂數都是第二名，她還在每回合平均桿數（70.6061桿）排行第二，僅次於申智愛。

這些出色成績的背後，盧曉晴其實很謹慎地面對肩部運動傷害帶來的困擾，今年夏天開始，不知何時會出現的疼痛，在8月至9月中旬那5場比賽，讓她被淘汰了3場，還有1場被迫棄賽。

身體的傷痛已找了專家診治處理，比賽裡還有難以解釋的低潮要克服，盧曉晴也出現過揮桿無法隨心所欲，自己狀況不佳，還是得面對場上高張力的競爭。今年她特別強調專注力，這讓她遇到種種不順都能找出解決之道。

現在的盧曉晴，球技、心態已臻成熟，但她最常伴隨著爽朗笑容而說的：「真的是運氣好。」應該是她在逆境中真實的體會。（記者趙新天）