黑豹旗》雙投完封高苑 平鎮拚衛冕

平鎮高中古林睿煬昨先發5局無失分，率隊連續3年打進黑豹旗冠軍戰。（記者羅沛德攝）

古林睿煬、朱益生壓制

〔記者吳清正／台北報導〕平鎮高中古林睿煬昨先發5局無失分，和朱益生聯手演出完封，江坤宇打下3分打點，終場以6：0擊敗高苑工商，連續3年、第4次打進黑豹旗冠軍戰，將和2014年冠軍穀保家商爭冠。

後天將與穀保爭王

冠軍戰將於11月29日（週三）在台中球場進行，平鎮曾贏得2013、16年冠軍，挑戰成為黑豹旗史上第1支衛冕的球隊。

平鎮總教練吳柏宏表示，和高苑戰力在伯仲之間，但古林睿煬和朱益生發揮得非常好，有效壓制對手打擊，而第2局戰術執行得很確實，先攻下2分也給了投手和全隊安定的力量，都是贏球關鍵。

古林睿煬前5局被擊出2支安打，只讓高苑上過1次得點圈，第6局遭遇亂流，發生傳球失誤再被翁耀宗擊出安打，高苑無人出局攻佔一、二壘，平鎮起用朱益生救援，先製造1次雙殺，再讓打者打成飛球出局，化解失分危機。

古林睿煬9月初在U18世界盃拉傷背部，休息約2個月，他表示，昨天狀況還不錯，雖然教練沒有要求他要投幾局，自己希望可投完6局，第6局出狀況有些遺憾，要感謝隊友守備幫忙，幾次強勁的球都有守下來。

朱益生也是U18世界盃國手，昨後援4局只被擊出1支安打。他表示，世界盃後狀況不佳，前一場對南英投得不好，昨天有調整回來。

江坤宇打下3分打點

2局上平鎮先選到保送，林俊恩和何逸龍連續安打先馳得點，江坤宇滾地球換回第2分，第6局江坤宇在滿壘時安打連得2分。

第8局平鎮再度1出局攻佔滿壘，林靖凱安打再攻下2分，將比數拉開到6：0底定勝利。