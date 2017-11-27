少棒投球數擬設限 教練有歧見

美濃少棒教練柯進明（中）認為，為了少棒選手長遠發展，投球數有必要設限。（記者羅志朋攝）

單日單一投手不得逾70球

〔記者羅志朋／美濃報導〕日前龜山少棒投手林維恩在重光盃一天投209球，引發熱議，近期體育署研擬，希望明訂少棒比賽單日單一投手不能投超過70球，基層教練看法不一，美濃少棒教練柯進明表示認同，汐止少棒教練張耀騰則認為不能因噎廢食。

柯進明︰規定有必要

柯進明表示，目前國內少棒聯賽規定，投手有單場6局、90球的限制，如果未來訂為70球，相關單位應該有經過科學分析，小朋友肌肉和骨骼沒有發育完全，為了選手長遠發展，此規定有必要。

柯進明以過去高苑兩大強力左腕鄭錡鴻和陳偉殷為例，他說，「高中鄭錡鴻實力比陳偉殷好，很多比賽鄭錡鴻投球都過量，反倒是陳偉殷沒被操過頭，因此受到保護，造就後來上大聯盟。」

張耀騰持不同看法，他認為，少棒球隊沒有那麼多投手，但比賽卻很多，如果限制投手一天只能投70球，這樣教練要怎樣調度？不能因噎廢食。

張耀騰︰該修正場次

張耀騰表示，相關單位該修正的是場次，例如一天不能打兩場，不然現在少棒盃賽進8強後幾乎都是一日兩戰，投手單日最多只能投70球，是否可行還要再討論，不要太早訂規定。

今年徐生明盃少棒賽規定投手單場最多投6局、75球，投2局以內不受隔場出賽限制，昨為徐生明盃開球的旅美投手胡智為表示，若加上牛棚練投，林維恩一天可能投超過300球，就連職棒投手也不可能投這麼多量，還是要有規定限制較好。

日本中野少棒教練岩田修說，日本少棒比賽比照國際少棒聯盟規定，三、四年級投手一天最多投75球，五、六年級最多85球，用意是保護小選手。