申皓偉敲首轟 「中職」遭逆轉惜敗

中職聯隊的申皓瑋在8局上轟出陽春彈，也是全隊本屆首轟。（記者林正堃攝）

7局下遭日職西軍灌5分逆轉

〔記者郭羿婕／桃園報導〕碰上去年稱霸冬季聯盟的日職西軍，中職聯隊昨役前6局取得3分領先，卻在7局下被灌5分逆轉，儘管申皓瑋敲出中職今年冬盟首轟，仍以6：7飲恨，無緣2連勝。教頭林振賢說：「有點可惜，但我們會一場比一場打得更好。」

中職前5局就對先發投手吉田凌拿下5分，前2任投手洪心騏、鄭鈞仁也聯手把關6局、只掉2分非自責分，不料7局下換上游宗儒、陳敏賜後，壓不住火力，共被揮5安，日職西軍單局打了9人次，再利用保送、盜壘、高飛犧牲打搶分，攻得5分大局反超。

教頭喊可惜 明戰韓職

中職聯隊8局上靠申皓瑋陽春彈追回1分，也是全隊本屆首轟，9局上0出局還攻佔得點圈，最終無功而返，兩軍同為1勝1敗。中職都是週一休兵，明午回到洲際球場，將遭遇實力不俗的韓職聯隊。

中職聯隊去年只進帳2勝，對日職派出的聯軍完全沒轍，前晚先逼退日職東軍後，昨午差點就能追平去年戰績，林振賢也不免喊可惜，但他強調，可以贏球當然很好，輸球就檢討，以第7局為例，若想贏可能會提早換下投手，但投手須自己處理場上狀況才能成長，「沒處理好就是需要改進，從中學習。」

此外，日職東軍昨晚5局上先靠田中和基安打進佔二壘，再趁韓職聯隊失誤跑回超前分，9局上又奪3分，以6：3抱回本屆首勝；歐美聯隊則以6：6逼和日本社會人，逃過開賽2連敗。