Q.戴維斯「犯滿」台遭菲逆轉惜敗

Q.戴維斯（中）自責地表示，「過多的犯規，讓我無法全力發揮，很可惜。」 （籃協提供）

〔特派記者廖聿偉／馬尼拉報導〕世界盃男籃亞洲區資格賽台菲大戰昨上演，台灣無懼客場上萬名球迷鼓譟和噓聲，打出17：3的漂亮開局，無奈當家中鋒Q.戴維斯提早陷入犯規麻煩，與主控蔣淯安都在末節犯滿畢業，終場以83：90飲恨，吞下資格賽2連敗。

周儀翔（中）此役從替補出發，飆進3記三分彈，進帳全隊次高的17分。（籃協提供）

上萬菲迷噓聲中 台將苦戰

Q.戴維斯開賽主宰戰局，碰上前NBA歸化洋將布拉契毫不遜色，單節進帳12分，無奈首節中段就吞下2次犯規，提前下場，菲趁勢拉出12：0反撲，台灣原本14分領先化為烏有。

受限於犯規麻罰，Q.戴維斯僅上陣不到22分鐘，攻下全場最高20分，外加9籃板，他自責地表示，「開賽積極搶攻，替台灣取得優勢，可惜對方刻意打點，過多的犯規，讓我無法全力發揮，很可惜。」

此役台灣隊變陣，老將蔡文誠打先發，周儀翔降為替補，反而激發周儀翔的鬥志，飆進3記三分彈，進帳全隊次高的17分。總教練周俊三表示，讓周儀翔替補出發並非他狀況差，而是首戰對澳洲時，他和劉錚搭配不順，讓他打替補反而更能發揮，也能讓劉錚充分休息。

Q.戴維斯太早陷犯規麻煩

前3節打完，台灣隊僅落後1分，無奈蔣淯安和Q.戴維斯接連犯滿離場，菲律賓此時反而下起三分雨，單節4記三分彈，將比分擴大到雙位數，奠定勝基。

周俊三表示，開賽全隊表現很棒，但Q.戴維斯犯規過多，對球隊造成傷害，第2節年輕球員失誤過多，加上全場3次快攻無法取分，成為輸球主因。