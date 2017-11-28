SBL季前戰力分析》戰力補強到位 璞園奪冠熱門

簡偉儒(左）、陳冠全(右）是璞園重返榮耀的重要戰力。（資料照，記者林岳甫攝）

前言：第15季SBL本週六在台北和平籃球館點燃戰火，上季勇奪隊史第二冠的達欣，新球季面臨主帥邱大宗、一哥周儀翔相繼西進中國，衛冕之路鐵定走得不輕鬆；裕隆、台啤、富邦勇士及璞園今夏補強陣容，同樣虎視眈眈準備搶冠，金酒、台銀可望扮演爭王的攪局者，本報從今天起為讀者介紹各隊季前備戰系列報導。（記者林岳甫）

璞園在第9至12季締造4連霸王朝，轉眼已兩季和冠軍金盃無緣，上季例行賽第5更是璞園成軍以來，首度跌出前4席；今夏他們本土戰力大進補，橘色軍團累積足夠力拚重返榮耀的本錢，不過，豪華陣容也成為總教練麥班達的甜蜜負擔。

璞園從金酒補進簡偉儒及蕭順議2位即戰力，加上自中國CBA職業聯賽鳳還巢的「溪湖」陳世杰，後衛、前鋒本土戰力堪稱聯盟最佳。禁區實力也不含糊，由「新台灣人」Q.戴維斯率領同樣由金酒投靠的陳冠全、吳岱豪、吳宏興，4人分別是今年亞洲盃、世界盃資格賽台灣隊國手。

璞園暑假期間雖缺少Q.戴維斯坐鎮禁區，仍相繼在DLIVE長佳夏季聯賽、花蓮觀護盃稱王，證明補強有成，被視為新賽季奪冠大熱門。

麥班達表示，每隊新球季目標都是冠軍，而他眼前得先設法讓陳冠全、簡偉儒及蕭順議更融入璞園體系，並要求全隊成員在場上各司其職把細節做到最好，待新舊成員磨合完畢，再來談爭冠一事。

麥班達在第13季執掌兵符後，近兩季球隊都飽受傷兵影響，害他總是在煩惱人手不夠，如今陣容不可同日而語，只要大家都保持健康，每個位置皆有多名可用之兵，麥總表示：「沒人跟一堆人能上場，對我而言都是煩惱，我會盡力做好教練工作，想辦法讓大家組在一起變得更好，打出璞園既有的團隊球風。」（記者林岳甫）