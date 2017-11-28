SBL季前戰力分析》最佳教頭撐腰 勇士磨刀霍霍

富邦勇士本季找來擁有6座最佳教練獎座的名教頭許晉哲（中）擔任主帥。（資料照）

上季積極補強球員陣容的富邦勇士，本季找來擁有6座最佳教練獎座的名教頭許晉哲擔任主帥，擅長帶兵、帶心的他首度與富邦球員搭配，他保守地設下球季目標，「一場要比一場更進步。」

許晉哲榮膺SBL最多次最佳教練頭銜，2015年執教璞園締造4連霸後，轉往中國CBA發展，相隔2年後重返SBL，接手富邦勇士，他坦言，這是第一次接觸勇士隊，不會去設定勝場數或季後賽等目標，如果是以前，就是超越上季，但這次沒有數據參考，就是希望每場更進步，對他個人，也是另一種挑戰。

聯盟多數隊伍都擁有球隊文化，許晉哲希望，球隊應該減少人員流動，至少要有6名固定班底，圍繞他們去打造出主體性，創造屬於勇士隊的文化。

有話直說的許晉哲也點出球隊缺陷，「我們的默契沒有人家好，別的隊伍已經有人搭配超過10年，雖然我們球員經歷比別人好，但默契不足，失誤偏高，我常勉勵球員，就是要比別人更拚。」

「台灣噴射機」張宗憲無傷痛歸隊，對於富邦是一大好消息，許晉哲預告，球迷將看見完全不一樣的張宗憲，因受腳傷影響，張宗憲改變為以跳投與外線為主，與以前爆發力猛、起速快的他已不同。

至於林書緯，許晉哲表示，希望打控衛的他能擔任球隊領袖之一，「不只他，文誠、宗憲與洪志善都能當領導者，在場上多發聲、多溝通。」（記者卓佳萍）