60人大名單明拍板 大餅將轉教練

獅隊有意安排老將林岳平轉任教練。（資料照）

獅隊新人事 阿三任球探

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊明天將遞交60人大名單，勢必會做出球員異動，昨天傳出統一獅有意安排老將投手林岳平轉任教練，原二軍投手教練高建三則可能轉任球探。另外，中職考量時間、資源及成效，預計不會再辦戰力外測試會，未獲續約者若想延續職棒生涯，要自行和他隊接觸。

獅領隊蘇泰安說，確實有安排林岳平轉換跑道的想法，他本人也有意願，但還有細節沒確定，會利用這幾天再確認，所有人事異動都確定後，會一併公布。

35歲的林岳平歷經換心手術後成功重返投手丘，生涯兩度拿下救援王，129次救援成功至今仍是中職紀錄，今年達成職棒生涯500次三振、400場救援出賽。

戰力外測試 今年不續辦

去年中職戰力外測試會中，不少昔日中職好手投石問路，13位外籍球員中則多為日本獨立聯盟球員，會後僅洪宸宇、增菘瑋成功和中信兄弟、富邦悍將簽約，2人今年都成為球隊主力。

不過，中職秘書長馮勝賢表示，今年聯盟已投入不少資源在投手營、冬盟等活動，考量時間及資源，也評估去年戰力外測試會狀況，今年應不會續辦。

馮勝賢說，去年的狀況是，球員受到球團初步青睞，也是先隨隊測試後才獲聘，「來參與測試會的教練，也是得先把資料帶回球隊，才決定是否簽約，既然如此，不如球員自行和球隊接觸、測試，對雙方來說也減少一項手續。」