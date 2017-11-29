冬盟》中職遭韓職封鎖 吞2連敗

中職聯隊陳重羽（右）敲出2支安打，但中職最終不敵韓職聯隊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中職聯隊昨天打擊遭到韓職聯隊封鎖，只擊出4支安打，陳重羽包辦2支，林立的二壘打是唯一長打，另一支安打由林書逸擊出，以0︰3吞下2連敗。

陳重羽連2場敲安

陳重羽連續2場都擊出兩支安打，他表示，有一些運氣成分，不過，這2場比賽攻擊的都是好球，不像球季賽時經常追打壞球，這是最滿意的部分。

陳重羽冬盟已連2場蹲捕，昨天抓到1次盜壘，牽制二壘也差點出局，韓職聯隊挑戰判決才改判。陳重羽表示，很開心能把秋訓的成果表現出來，希望自己的阻殺和配球都能帶給投手以及其他隊友安定感。

昨天中職聯隊3任投手江辰晏、鄭鈞仁和林威志都和陳重羽一樣來自獅隊，陳重羽表示，因為彼此熟悉，搭配起來當然會比較順，接下來也要趕快和來自其他球隊的投手培養默契。

江辰晏先發4.2局被擊出4支安打，投出5次三振、4次四壞球，第1局被韓職聯隊洪成昊二壘打攻下1分後，發揮不錯的危機處理能力，讓韓職聯隊留下6個殘壘，3個在得點圈。

鄭鈞仁中繼2.1局無失分，被擊出2支安打，韓職聯隊直到第9局才再度有攻勢，1出局攻佔二、三壘後，靠著暴投和高飛犧牲打攻下2分。

中職聯隊總教練林振賢表示，第9局被攻佔二、三壘，可以指示投手投開一點，四壞球形成滿壘還可以拚雙殺，甚至直接換投，自己的調度、作戰還要更明確。

昨天的另一場比賽，日職東軍1局上就打了1輪，以5支安打攻下5分，雖然下半局歐美聯隊查菲斯轟出3分砲，全場4打數4安打、4打點，不敵日職東軍先發9人全員安打，其中第4棒佐野惠太3安打、3打點，包括1發陽春彈，日職東軍以10︰5獲勝。