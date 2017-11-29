SBL熱身賽》混血射手發飆 金酒收首勝

金酒混血射手張文平砍下21分，助隊擊敗台啤開胡。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽昨進行第2天熱身賽，台法混血射手張文平打出驚奇砍下21分，助金酒以98：81擊敗台啤，收下熱身賽首勝；裕隆則在「勵志哥」奧斯汀雙十帶領下，73：70力退台銀開胡。

金酒全隊砍進14顆三分球，命中率高達41%，以張文平表現最突出，三分球7投4中，他認為昨天自己失誤較多，處理球得更細膩，不過團隊配合及戰術應用都很不錯。

24歲的前鋒張文平身高196公分，母親為台灣人、父親是法國人，讓他有著深邃五官，上季來台測試後，原本預計加入璞園，但後來轉戰ABL，效力東方龍獅隊，繳出不錯成績。

本季張文平以華裔球員身分加入金酒，期待能為球隊帶來更多正面能量，在籃板、防守方面能有所貢獻，盡力幫助球隊晉級季後賽，甚至衝擊冠軍。

金酒新洋將拉莫斯3天前才抵台，昨小試身手拿下4分、9籃板，他表示目前還在調整時差，期待新球季可將過去在NBA、CBA征戰的經驗帶給球隊。

勵志哥雙十 裕隆開胡

裕隆昨擊敗台銀，奧斯汀繳出全隊最高的17分、12籃板，主帥魏永泰也給予肯定，「他有速度也有外線，外線準度大概只輸給隊上的射手呂政儒及周士淵，和隊友的互動也很好。」

台銀則以洋將賈西亞19分、10籃板表現最佳，替補上陣的龍弘元也有10分、6籃板進帳。