SBL季前系列報導》補強後場戰力 裕隆直指金盃

奧斯汀（記者林正堃攝）

裕隆上季在總冠軍賽遭達欣直落四橫掃，本季捲土重來，找了新洋將「勵志哥」奧斯汀助拳；本土球員部分，多了從金酒回鍋的後衛林韋翰及前台銀球員鄭鐵補強後場戰力，期待新球季能重返榮耀。

揮別上季表現突出的老洋將賀夫，本季裕隆找來216公分的奧斯汀，過去他因罕見疾病馬凡氏症未能踏上NBA舞台，但熱愛籃球的他未自我放棄，轉戰歐洲繳出不俗成績，今年轉戰中國NBL廣西威壯隊，繳出場均34.6分、13.4籃板、4.3阻攻的亮麗數據。

主帥魏永泰認為，奧斯汀有速度，協調性及彈性都不錯，加上才24歲，看好他的表現，他在首場熱身賽登場22分鐘，拿下22分、7籃板。

本土球員部分，仍有周士淵、呂政儒、陳世念等老將坐鎮，加上具有豐富經驗的周柏臣扛起內線。

雖然葛記豪退休，但後場多了從金酒回鍋的林韋翰，他在第9季加入裕隆，後來跳槽金酒成為當家主控。不過上季飽受左腳踝傷勢困擾，僅出賽16場，仍繳出生涯最佳的場均9.1分、4.1籃板、3.8助攻，只是仍有傷在身，將無法趕上開季；今年在選秀會挑中的輔大後衛盧捷閔，也是未來裕隆積極栽培的年輕好手。

展望新球季，魏永泰期待胡凱翔、柯旻豪、盧冠良等年輕球員有所發揮，目標仍直指金盃。

（記者粘藐云）