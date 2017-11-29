SBL季前系列報導》缺少得分箭頭 台啤攻堅隱憂

黃聰翰（記者林正堃攝）

台啤上季以例行賽第3闖進季後賽，洋將B.戴維斯卻在季賽最終戰不慎造成阿基里斯腱斷裂，雖緊急找來李恩救火，仍於次輪不敵裕隆無緣衛冕。

台啤本季洋將仍是李恩，搭配蔣淯安、于煥亞、李愷諺、黃聰翰、成力煥及周伯勳等國手，陣容看似出色，但尚未找到具主宰力的得分悍將，恐成新賽季的一大隱憂。

台啤陣容一字排開，蔣淯安、于煥亞、李愷諺、成力煥等4位國手級坐鎮後場，鋒線吳奉晟、黃聰翰、呂奇旻也是一時之選，但自「小飛人」劉錚西進中國CBA後，即缺少獨當一面的本土得分好手。

蔣淯安上季場均10.7分、射手于煥亞10.1分，是全隊前二高分的本土球員，但和劉錚進攻破壞力仍有段差距；二年級生黃聰翰經世大運洗禮後，新球季能否破繭而出，展現當初被視為劉錚接班人的氣勢，預料是台啤爭取佳績的關鍵。

台啤在觀護盃測試今年瓊斯盃台灣白隊外援巴羅尼，表現令教練團不滿意，改找林志傑浙江廣廈前隊友拉莫斯，卻因價碼過高放棄，才回頭找有合作經驗的李恩。

李恩上季先被富邦勇士解約，隨即加盟台銀，當台啤季後賽亟需洋將，又披綠色戰袍出征，成為SBL首名整季共為3隊效力的洋將。

李恩具備高度及移動力，在防守、鞏固籃板方面不成問題，但他進攻手段單一，恐怕不是台啤解決無得分箭頭的解答。（記者林岳甫）