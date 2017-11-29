亞、奧運正式項目首例》理事長直選 角力協會響應

角力協會理事長張聰榮（左）認為，台灣體壇要有所突破，勢必得做出重大變革。（取自角力協會官網）

〔記者林岳甫／台北報導〕體育改革是今年體壇最重大議題，如今角力協會率先跨出重要一步，逾半數以上會員同意採用個人會員直選理事長，並完成符合國體法精神的新版章程修訂，成為首個亞運、奧運正式項目以個人會員直選理事長的協會。

角力協會理事長張聰榮擔任過選手、教練與國際裁判，體會到協會能為選手做得更多。2014年選上理事長後，一心只希望角力能在台灣發展得更好，但他明白以眼前體壇環境，若想有所突破，勢必得做出重大變革。

協會完成新版章程修訂

張聰榮表示，體育署長林德福有膽量挑戰舊有模式，他也知道要大動作改革並不容易，而協會的理監事、會員都認同署長作法，並在11月理監事會議、會員大會上提出修改章程，大家都同意以直選方式產生理事長。

張聰榮原本是既得利益者，但他明白只要將理事長份內工作做好，便不怕有心人士利用人頭操弄選舉，他深深相信一句話，「贊同你的不用解釋，不認同你的解釋再多都沒有用。」

張聰榮呼籲各協會跟進

張聰榮呼籲各協會，唯有大破才能大立，齊心把台灣體育推上國際舞台，他說：「改革無非就是要讓國家體育願景更有未來，唯有放下個人利益才能真正達到改革的目的。」

張聰榮也期盼體育署將角力納入奧運重點培訓項目，他有信心在2020年東京奧運替台灣取得首面角力獎牌。

此外，角力協會原訂明年1月底進行理事長改選，不過，前天體育署召開改選說明會，按照體育署時程表，各單項協會最晚在明年3月11日完成改選，角力協會也決定同日改選。