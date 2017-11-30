冬盟》梁家榮賭第一球 敲平去年勝場

中職聯隊梁家榮昨面對滿壘敲出清壘二壘安打，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

日本社會人吞下冬盟首敗。（記者廖耀東攝）

日本社會人吞首敗

〔記者吳清正／台中報導〕中職聯隊洪聖欽先發5局只失1分，梁家榮擊出清壘的二壘打，以4：3力克日本社會人，中職聯隊終止2連敗，並讓日本社會人吞下冬盟首敗，終止2連勝、3連不敗。

中職聯隊奪第2勝

中職聯隊戰績2勝2敗，勝場數已經追平去年，總教練林振賢表示，冬盟是年輕選手磨練的機會，不像球季賽非贏不可，會盡量讓球員學習如何去處理危機，雖然比較沒有贏球的壓力，卻好像回到帶高中球隊的時候，全場比賽都替選手緊張。

洪聖欽前3局只被擊出1支安打，並將跑者牽制出局，只面對最少的9名打者，第4局首度遭遇危機，1出局後被攻佔滿壘，靠著游擊手林立的美技守備，力保不失分，直到第5局才被3支安打攻下1分。

中職聯隊第3局選到2次四壞球，申皓瑋擊出安打，梁家榮打出直擊右外野全壘打牆的二壘打，將3名跑者都送回本壘，取得3：0領先。

梁二壘打掃回3分

梁家榮4打數2安打，獲選為單場MVP。梁家榮表示，第3局滿壘時決定賭一把，第1球就積極攻擊，剛好逮到1個偏高的球，第1次在冬盟拿到單場MVP，希望第1轟也趕快出現。

第7局中職聯隊攻勢再起，曾陶鎔安打再盜壘，並靠著失誤上到三壘，申皓瑋安打再下一城，曾陶鎔和申皓瑋也都擊出2支安打。