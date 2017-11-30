當年簽約金460萬 富邦釋出黃智培

富邦昨宣布釋出黃智培等4人。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職4隊今要繳交60人大名單，名單外球員形同不續約，昨富邦悍將提前公布人事異動，內野手黃智培、陽冠威、張淯虎、投手黃思漢4人遭釋出。

4隊今交60人大名單

富邦悍將先前已釋出陳泓亦、陳煥揚、陳冠儒、潘庭豐與方玄宗共4投1野，連同昨釋出4人、3人轉職，共12位球員離開名單。投手黃柏揚改任二軍投手助理教練、捕手林憲章轉任訓練員、外野手徐育澄轉任一軍球隊管理助理。

昨再砍4人 共異動12球員

釋出名單中，最受矚目的要屬興農牛2010年首輪第3順位選進的黃智培，簽約金達460萬，原本球隊規劃他擔任中心打者與三壘手重任，但黃智培多數時間受腰傷所困，生涯成績起伏，今年雖在二軍擊出個人單季新高11轟、54分打點為二軍打點王，但受限年紀，仍在今年遭釋出。

黃：不想放棄、再找機會

黃智培坦言，前幾天接到球隊通知時，當然感到錯愕，但他認為能從傷勢中復原，要感謝許多人，不會感到可惜，「我覺得自己其實還可以，不想就這麼放棄，有機會的話還是想重返職棒，會持續為棒球努力。」

剛滿30歲的黃智培說，雖然目前暫時離開職棒，但他不想就這樣放棄，已經有在規劃未來，希望到他隊測試找尋機會，未來就算真的沒能重返職棒，也希望從事與棒球相關的工作。

富邦：尚無補強計畫

富邦提前一天公布釋出名單，預料今應不會再有。富邦悍將總監陳俊池說，之後會與須談薪的球員談約，球團尚無補強計畫。