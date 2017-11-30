伍茲揮別背痛 今自辦比賽復出

暌違9個月，伍茲今凌晨正式重返賽場。（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕曾經風光多時的高爾夫巨星「老虎」伍茲，走過人生低潮和傷病的磨難，終於復出職業高爾夫賽場，台灣時間今天凌晨在他主辦的Hero世界高爾夫挑戰賽，邁出重返光榮的第一步。

這是伍茲9個月來首次參與職業高爾夫競賽，這兩週實地練球的感覺讓他很興奮，伍茲說：「打完球我的下背部不再疼痛，不像過去這幾年感受到的那樣。」

下背部問題一直困擾伍茲，最近3年半他只出賽19次，能打完4個回合的場次屈指可數，上一次贏得美巡賽冠軍已是2013年8月的事。

今天起他在巴哈馬群島投入Hero世界挑戰賽，只有18人受邀參加，都是當世高手，包括世界球王D.強森、今年PGA巡迴賽最佳球員J.湯瑪斯、美國名將史畢斯、佛勒、日本一哥松山英樹在內，伍茲排在今天凌晨1時5分與J.湯瑪斯同組開球。

上週伍茲曾與美國總統川普一起打球，同組的還有球王D.強森和長春好手費克森。依照費克森事後的說法，伍茲和D.強森打職業梯台，總長超過7600碼，他覺得伍茲的狀況很好，而且打球很有威力，他說：「伍茲和D.強森大約有10洞拿1號木桿開球，其中有半數伍茲打得比較遠。」

這個說法與本月稍早，佛勒看過伍茲練球後，認為伍茲不只球質好，而且打球也很有力道，看法一致。這次復出或許伍茲仍有機會與新生代好手一較高下。