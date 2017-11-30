宋家豪換約沒加薪? 只是帳面數字

宋家豪今年從育成選手晉升為一軍球員，昨分享旅日心情。 （記者朱沛雄攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕對樂天隊宋家豪而言，今年球季是他旅日生涯最重要的一年，從季初的育成選手一路拚到季後賽名單中一員，宋家豪坦言一切辛苦都值得，也透露初登板當下的震撼。

回憶初登板時淚盈眶

談到今年球季，宋家豪說，印象最深刻的還是一軍生涯初登板。登錄一軍後隔天的比賽，投手教練就在比賽中告知宋家豪要登板，讓他有點出乎意料。宋家豪的一軍初登板是在8月11日後援迎戰歐力士，該役他三振面對的首位打者洋將馬瑞洛，但投1局失2分。

宋家豪坦言，上場當下眼眶有些泛淚，「覺得在異國這樣辛苦的訓練，如今終於站上夢想的舞台，當時覺得很遙遠的舞台，現在就站在上面，覺得一切辛苦都值得了。」

宋家豪本來想把一軍投出的首球拿回留作紀念，可惜馬瑞洛面對他的第1球就打成界外，後來帶回家的是首次三振的紀念球。

宋家豪今年例行賽後援出賽5場、防禦率3.86，生涯前2勝則都是在季後賽拿下，年底換約後背號換成「43」，推定年薪則是持平的440萬日圓（約120萬台幣），好表現沒能加薪，受到球迷討論。

「樂天合約沒虧待他」

不過，宋家豪被問及年薪時語帶玄機說「不是表面看到那樣」，所屬經紀公司寶悍經紀人陳德倫說，合約內容不便透露，「詳細內容當然不能公開，只能說那是一份彈性的合約，簡單來說，球團並沒有虧待家豪。」

宋家豪說，目前訓練以後援為主，不過，春訓時可能以先發角色調整，「無論何種角色，都希望明年能開季就在一軍。」