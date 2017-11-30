「純本土」對決 台啤賞「衛冕軍」2連敗

台啤黃聰翰（左）飆進4顆三分球，靠關鍵三分彈助隊擊敗達欣。（記者陳志曲攝）

布拉沒上 達欣熱身賽吃癟

〔記者粘藐云／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽昨進行最後一天熱身賽，各隊參與世界盃資格賽的國手陸續歸隊調整狀況，台啤靠著黃聰翰的關鍵三分彈，以85：81力退少了布拉坐鎮的達欣；金酒與璞園一戰，蘇奕晉17分、10籃板雙十演出，搭配張容軒19分，金酒以93：90獲勝。

台啤昨迎戰達欣，首節黃聰翰三分球4投3中，助隊取得領先，易籃後台啤仍保有領先優勢，決勝節，達欣在倒數1分半時追到1分落後，倒數55秒，呂濟而飆進三分球助達欣超前，隨後黃聰翰也回敬一顆，加上李愷諺的2罰命中，終場台啤以4分差獲勝。

歸隊國手表現差 體力不濟

黃聰翰飆進4顆三分球，砍全隊最高15分，本季甫從裕隆轉戰台啤的吳奉晟14分次之，達欣則以老將林宜輝拿下20分最高。世界盃資格賽與菲律賓一戰表現亮眼的黃鎮，昨歸隊後先發登場，此役三分球10投1中，拿下5分、6籃板。

同樣為國出征的台啤李愷諺昨進帳5分、5籃板，一路從瓊斯盃、世大運、世界盃征戰至今行程滿檔，是否造成體力上負擔，他表示，身體不累，但在世界盃表現不算好，心態上難免有些低落，看到也在世界盃征戰的隊友蔣淯安、周伯勳此役高掛免戰牌，他也未抱怨，「能休息當然最好啦，但還是要動一動，畢竟週六就開幕了。」台啤主帥周俊三認為，年輕球員得要多磨練。

金酒昨戰璞園上半場取得領先，易籃後，璞園縮小差距，第4節一度有機會翻盤，但最後仍以3分差敗北。金酒張容軒攻下全隊最高19分，蘇奕晉17分、10籃板，璞園世界盃國手陳冠全攻下13分、6籃板。