洋將比「大尺碼」 搶當扛霸子

達欣布拉（右）身材在禁區具破壞力，是達欣爭冠的關鍵。 （資料照，記者林正堃攝）

布拉再「進修」 破壞力升級

〔記者粘藐云／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽將在12月2日點燃戰火，今年夏天各隊展開軍備大戰，期待能找到和達欣「印度姚明」布拉相抗衡的球員，本季金酒網羅拉莫斯、富邦勇士找回鍋的塞勒加上裕隆的「勵志哥」奧斯汀，洋將的對抗，將為本季賽事增添亮點及話題。

布拉226公分、160公斤，上季力扛各隊洋將，幫助達欣奪冠，平均上場35分鐘，可拿下20.5分、15.6籃板，不時上演暴扣戲碼，在禁區有相當破壞力；今年休季期間，布拉也前往NBL廣西威壯磨練身手，主帥范耿祥表示，他的對抗性依舊很棒，防守對位也持續進步。

裕隆找來216公分的獨眼長人奧斯汀，教頭魏永泰表示，起初想找有身高、有噸位的球員，但物色後認為，奧斯汀雖身材偏瘦，但有速度、外線也準，拚勁更值得肯定，「一切等上場拚拚看就知道。」

富邦勇士本季找來回鍋洋將塞勒，他在熱身賽扛住布拉，繳出13分、12籃板，主帥許晉哲認為，塞勒在身材上仍討不到便宜，得加上隊友的協防，反倒是金酒的拉 莫斯目前看來最有機會擋下布拉。

拉莫斯曾有過一年的NBA資歷，熱身賽首戰受時差影響僅拿4分，在第2戰漸調整狀況，繳出較佳的10分、10籃板。

面對新球季強敵環伺，布拉對自己仍有自信，「我想我還是聯盟當中數一數二的球員，不會去擔心對手表現。」本季少了周儀翔、因傷報銷的施顏宗，是否會讓達欣戰力大打折扣，布拉則認為，隊上年輕球員持續進步，只要團結起來，仍是一支有競爭力的球隊。