失控的詹姆斯 第1081場首嘗驅逐令

騎士詹姆斯（中）第三節抗議吹判尺度，生涯首度遭驅逐出場，裁判費茲格德（右）賽後表示，詹姆斯當時出現疑似揮拳動作。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯昨遭遇老東家熱火，繳出21分、12籃板、6助攻和5抄截的全能成績單，但第三節末因不滿裁判判決，連被吹兩次技術犯規，遭驅逐出場，也是詹姆斯征戰NBA 15個球季，出賽1081場例行賽首度被趕出場，但球隊未受影響，仍以108：97擊敗熱火。

抗議吹判 吞兩次T

賽後詹姆斯表示：「我這輩子第一次被趕出場，被判犯規當下只是表達心情和挫折感，但裁判決定趕我出去，那就只能接受，最重要的是球隊贏球。」對於詹姆斯的批評，裁判費茲格德回應，「詹姆斯當時情緒失控，有類似揮拳的動作，而且還多次爆粗口，才會決定將他驅逐出場。」

洛夫挺身 騎士9連勝

末節少了詹姆斯並不影響勝負，騎士挾著連勝氣勢，開賽領先到最後，最多將比分拉開到34分，收下9連勝，戰績也衝上東部第3。

騎士二當家洛夫表現精彩，轟下全場最高38分和9籃板，成為球隊致勝功臣，騎士9連勝期間，他場均貢獻20.1分、9.4籃板，投籃命中率超過5成，稱職扛起第二得分點，是騎士擺脫開季低潮的關鍵。

改披騎士戰袍的魏德昨首度遭遇待了13個球季的老東家熱火，他奮力攻下17分，對於摯友詹姆斯被驅逐出場，他表示，「跟詹姆斯同隊多年，很訝異他會因為跟裁判爭執而被判出場，之前曾發過更大的脾氣，但也不至於如此。」