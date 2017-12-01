SBL明開打 機票、手機「禮讚」球迷

SBL主場週由台銀率先登場，將送出iPhoneX、東京來回機票等好禮。（記者陳志曲攝）

主場週打頭陣 台銀祭出iPhoneX

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽打出「It’s gonna be lit.」口號，象徵看SBL將蔚為流行風潮，新賽季明天將在台北和平館點燃戰火，下午5點由台啤對璞園；晚間7點半由達欣與裕隆重演上季冠軍戰戲碼。籃協和7支球團為了迎接新賽季的到來，都已蓄勢待發，想透過抽獎與主場週活動舉辦，拉抬球迷進場意願。

明日賽後會抽出台灣夏威夷來回機票及智慧型手機等大獎，期盼在抽獎活動刺激下，首日票房能開出紅盤。昨賽前記者會上，台銀及達欣都展現十足誠意，更備妥各式獎品或邀請知名樂團開唱，希望球迷共襄盛舉，營造出最佳主場氣氛。

第15季SBL明燃戰火，籃協和7支球團紛紛安排抽獎活動與主場週，盼提高球迷進場意願。（記者陳志曲攝）

台銀在12月7日至10日於和平館舉辦主場週，準備了iPhoneX、台灣至東京來回機票等獎品，球迷不僅能欣賞精彩球賽，還有機會獲得好禮。台銀隊長張博勝打趣表示，「其實看到這些獎品，我都想犧牲一場比賽不打，跟球迷一起買票進場看球，希望能抽到獎品」。

達欣邀請玖壹壹開唱

12月14日至17日是衛冕軍達欣的主場週，屆時規劃吃、喝、玩、樂4大主題活動，17日並邀請夯團玖壹壹在賽後舉辦演唱會。

此外，本季共14週例行賽，將離開待了兩季的板橋體育館，改至新穎的和平館、新莊體育館、桃園巨蛋、彰化體育館及高雄巨蛋比賽，希望能在北、中、南3地，一同颳起SBL旋風。