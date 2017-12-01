柯瑞繃帶纏身 加班變身電湖人

柯瑞（左）手傷未癒纏繃帶上場，延長賽照飆13分，助勇士險勝湖人。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕衛冕軍勇士兩大主力柯瑞和杜蘭特昨歸隊，未料卻在客場遇到頑強抵抗，和湖人鏖戰至延長賽才分出高下，最終靠著柯瑞延長賽獨得13分、全場攻下28分，終場127：123險勝，保持本季未曾連敗。

勇士杜蘭特昨貢獻全隊最高29分。（法新社）

延長賽獨得13分

柯瑞前役因手傷缺陣，但傷勢並不嚴重，歸隊就立即扮演英雄，克服正規賽三分球7投1中的冰冷手感，延長賽火力全開，連進2顆三分彈提振士氣，加上杜蘭特貢獻全隊最高29分，勇士戰績上升至16勝6敗，穩居西部第2。

柯瑞坦言，「右手無名指仍隱隱作痛，也不太適應慣用手纏著繃帶，但這不是藉口，上場就盡快調整，幸好關鍵時刻有投進。」主帥柯爾則回應，柯瑞是超級巨星，越重要的時刻，越能想辦法得分。

湖人小將表現不俗

湖人苦吞3連敗，但昨表現並不遜色，陣中得分王庫茲馬背傷缺陣，英葛蘭挺身而出，攻下生涯新高32分；波爾也繳出15分、10助攻雙十成績。主帥華頓表示，年輕球員的拚勁和防守態度令人激賞，但碰上勇士等級的冠軍球隊，每個環節都要很注意。

昔日湖人球星布萊恩宣布退休滿2週年，昨他也感性地在個人推特表示，「已經離開2年了嗎？彷彿是昨天的事。」2015年11月30日，他發表了1封「給籃球的信」，內容提及生涯的高低起伏，也宣布季末退休，震驚籃壇，隨後湖人主場門票水漲船高，幾乎被搶購一空，最終布萊恩在例行賽最後一戰轟下60分，替20年職業生涯畫下完美句點。