心繫台棒困境 建仔心中已有藍圖

佛州棒球農場創辦人蘇利文（中）邀請王建民（右）、鄭錡鴻（左）擔任投手營助教。（記者朱沛雄攝）

營隊第二趴 王建民（中）將所學回饋給國內教練和選手。（記者朱沛雄攝）

8職業球員入列 中職投手訓練營進入第二階段，擔任助教的王建民（前右）跪地指導學員投球技巧。（記者朱沛雄攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職專業投手訓練營昨舉行開幕典禮，最受矚目的焦點仍是擔任助教的王建民，他除了擦亮「佛州棒球農場」招牌外，未來也有機會在台灣開設「王建民棒球學校」。

中職在季後將協助王建民重返大聯盟的佛州棒球農場系統引進台灣，舉辦為期5天的投手訓練營。為教練舉辦的2天訓練營已結束，昨起3天則是選手訓練營，包括倪福德、羅嘉仁、陽建福等8名職業球員，共72人參加。

談到當初在棒球學校的收穫，王建民坦言當時修正很多地方，從腳到手都有，因為每個環節都連結在一起；這次返台將所學回饋國內教練和選手，王建民也強調，「這只是教他們動作，回去還是要自我要求、重複練習才有用，不是來這3天就能讓球速變快，要靠自己努力去記每個動作和要領，才有幫助。」

佛州棒球農場創辦人蘇利文也很感謝台灣教練和選手，「願意離開自己的舒適圈，來學習不同的訓練方式。」蘇利文也了解到，目前台灣棒球的困境是要突破日、韓，最快的方式就是提升投手素質，希望透過他們的訓練能幫台灣練出投手菁英。

王牌未來式

在台辦棒球學校

這一點也讓王建民很認同，他雖然明年還不輕易言退，但已訂好未來的生涯規劃將以教學為主，而不是只幫助單一球隊，「我希望將棒球學校的東西帶進台灣，讓台灣選手從基礎學習，然後讓這些投手成功，如果能學到東西，不管是多1個或2個，讓職棒或國家隊能有比較好的投手。」

像昨天課程包括科學化的投球影像分析，教練團為每位球員拍下影片並分析動作、指出問題，達到佛州棒球農場強調的「因材施教」原則。投手營於明天結束後，中職在明年1月3日至6日還將舉辦打擊訓練營。