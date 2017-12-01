快40歲練二刀流? 火星恰棒球營將登場

彭政閔（左）日前在王建民協助下，接受投球訓練。（資料照，中職聯盟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕參加投手營之後，中信兄弟「恰恰」彭政閔還被稱讚具有「強投」架式，他昨分享上課心得，並表示明年元月初也將開辦棒球營。

參加教練課 學會當教練

抱著有機會就多學的心情，彭政閔這次參加中職專業投手訓練營的2天教練課程，他說：「其實這跟我之前去美國上的打擊課程，是出自於同一套系統，所以在理解上並不困難，也是很好的學習經驗。」

彭政閔也接受「助教」王建民的指導，還被同組學員誇說很有強投架式，他則笑說：「沒有啦，哪有人快40歲在練『二刀流』的！」王建民則說，不管是彭政閔或其他教練，都非常認真想要學習。

主辦棒球營 設定國中生

在實際上課後，彭政閔認為，其實佛州棒球學校的教法滿類似日式觀念，著重運用下盤的力量。「我現在還是球員身分，透過這些學習知道自己的問題所在，也了解如何去指導別人，都是很棒的收穫。」

除了觀摩學習外，彭政閔也有意「開班授課」，在今年9月宣布成立「火星人運動協會」後，就希望能幫助基層棒球發展，「因為現在不少訓練營都以高中、大學生為主，我是設定在國中生，宣導肌力訓練等基礎觀念。」

彭政閔之前赴美學習後，發現國外球員從小就開始接觸力量釋放的運用，希望讓他們早一點接觸這些基本觀念，未來上高中後有更好的發展。