學怎麼教／阿三留營觀摩 意外挖到「伸」喉嚨

佛州棒球農場帶來的新玩意被學員稱為「襪套」，售價1200元。 （記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在這次投手營中，明年轉任獅隊一軍牛棚教練的高建三及桃猿打擊教練曾豪駒，都從第1階段教練營結束後，繼續待在第2階段的選手營觀摩，「好學指數」滿點。

桃猿打擊教練曾豪駒示範戴「襪套」，他認為相較投手用的甩毛巾，能達到更自然的熱身效果。（記者倪婉君攝）

高建三投到42歲才退休，在獅隊二軍當了2年投手教練後，明年又將挑戰一軍教練任務。他說：「從之前替亞冠賽到日、韓情蒐，再到現在參加投手訓練營，我的頭腦真的接受不少刺激。」

明年轉任獅隊一軍牛棚教練的高建三示範夾球。（記者朱沛雄攝）

但學習新知的喜悅，都寫在高建三臉上，在解說佛州棒球農場帶來的夾球教法時，也忍不住站起來示範動作，「角度對了，各方面的動作對了，就能釋放對的力量。」

高建三也趁機向王建民「挖寶」，知道他的招牌伸卡球握法原來跟其他人不同，「我用他的方法試了之後，就變成自己的東西，以後也可以去指導選手。」

至於曾豪駒則解說「襪套」的穿戴方式，將手套進去後，再用下方抽繩拉緊固定在手腕處，「襪套裡面有洞，將無名指和小指套進去固定後，再用其他3根手指握球，比以前投手用的『甩毛巾』，能達到更自然的投球熱身。」

雖是打擊教練，曾豪駒說其實每個位置都需要投球，也必須知道避免受傷的傳球原理，並透過科學化的解說，讓自己了解得更透徹。