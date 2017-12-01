「投」葉總所好 陳仕朋開季先發候選人

中職聯隊陳仕朋先發4.1局無失分，表現精彩。 （記者廖耀東攝）

對歐美聯隊 4.1局無失分

悍將總教練葉君璋（左）昨現身冬盟賽事，觀看自家投手陳仕朋的投球狀況。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕陳仕朋昨對歐美聯隊先發4.1局無失分，只被擊出1支安打，但中職聯隊火力太晚發揮，終場以3：5敗北。

陳仕朋直到第5局才被打出安打，還是支內野安打，投出2次三振、1次四壞球，獲得場邊觀戰的富邦總教練葉君璋高度評價。

葉君璋表示，「陳仕朋這場直球球速在140公里上下，對左投來說是不錯的速度，曲球和變速球也很有水準。更重要的是投球節奏掌握得很好，看起來很有自信。」

20歲的陳仕朋10月7日首度上一軍，對統一獅先發2局被擊出3支安打、5次四壞球，失5分有3分責失。

開季有機會進先發輪值

葉君璋表示，陳仕朋第1場一軍先發，可能壓力太大，投球好像腦袋空空，昨天就知道怎麼去比賽，若明年春訓仍持續有這種表現，很有機會進入先發輪值，不過，最重要的還是心態，因為冬盟壓力沒有那麼大，若他能頂住球季賽的壓力，很值得期待。

陳仕朋投出「定位」

葉總給高分

陳仕朋表示，一開始狀況就不錯，主導比賽節奏，越投越有信心，不會去想打者是誰，就投出自己最好的球，退場後才知道葉總到場，很高興得到肯定。

陳仕朋投63球後退場，歐美聯隊在第6局展開攻勢，率先上場的羅梭里擊出二壘打，2出局後查菲斯安打先馳得點，第7局羅梭里轟出3分砲，取得4：0領先。

中職直到第8局才靠著廖健富安打攻下第1分，但9局上也失1分，下半局梁家榮、曾陶鎔和陳子鴻安打扳回2分，仍以2分之差敗陣。

陳重羽兄弟當兵去

另外，參加冬盟賽事的統一獅雙胞胎兄弟陳重羽和陳重廷，今天將入伍服12天補充役，由獅隊內野手潘彥廷和富邦悍將捕手蔡友達遞補，昨已向中職聯隊報到。